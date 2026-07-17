Россиян предупредили об опасности зарядки мокрых наушников

Эксперт Бедеров: Зарядка намокших наушников приведет к корозии или возгоранию

При попытке зарядить намокшие наушники можно сломать устройство из-за коррозии металлических деталей. Об этом заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в разговоре с RT.

Специалист рассказал, что заряжать попавшие под дождь или оказавшиеся в воде беспроводные наушники нельзя. «Основных рисков два: короткое замыкание управляющей электроники и медленная коррозия контактов. И то и другое ведет к одному финалу — отказу устройства», — пояснил Игорь Бедеров. При этом проводные гарнитуры менее уязвимы, чем TWS-модели.

Наибольший риск повредить при контакте с водой те наушники, которые имеют систему активного шумоподавления. Бедеров объяснил, что такие девайсы имеют множество микрофонов, через которые влага может легко проникнуть внутрь гаджета. При зарядке промокших наушников может даже возникнуть возгорание.

Специалист рассказал, что многие модели наушников имеют влагозащиту IPX4 или IPX5. По его словам, она защищает от брызг и капель дождя, но не спасает при полном намокании. Если устройство промокло, Бедеров посоветовал протереть все доступные детали сухой тканью и оставить сушиться в хорошо проветриваемом месте.

В начале июля авторы издания CNet рассказали, что смартфон нежелательно погружать под воду, несмотря на заявленные степени влагозащиты устройства. По их словам, большую опасность для девайсов несет морская вода.