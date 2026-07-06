Опасность погружения смартфона в воду описали

В CNet заявили, что смартфон нельзя погружать в воду без защиты, чтобы не вызвать поломку

Смартфон нежелательно погружать под воду, несмотря на заявленные степени влагозащиты устройства. Об этом сообщает издание CNet.

По словам редактора портала Эндрю Ланксона, все современные телефоны имеют определенную степень пыле- и влагозащиты корпуса. Однако специалист полагает, что даже смартфон с высоким рейтингом водонепроницаемости нельзя умышленно погружать под воду без защиты.

В качестве примера он привел паспортную степень водостойкости iPhone 17 Pro, согласно которой девайс можно погружать на глубину до шести метров. Однако журналист подчеркнул, что перемещение телефона под водой увеличивает давление, что повышает вероятность попадания жидкости внутри корпуса и нанесения непоправимого ущерба. Также Ланксон описал опасность от контакта устройства с морской водой — соленая вода может разъесть металлические детали и вызвать поломку зарядного порта.

В материале говорится, что обычно повреждения от попадания влаги под корпус даже самого защищенного смартфона не покрываются гарантией производителя. При подводной съемке автор рекомендовал не полагаться на встроенную защиту телефона, а использовать специальные аксессуары.

В начале июля специалист Игорь Бедеров заявил, что сброс настроек смартфона может не очистить все данные на устройстве. Для полного удаления информации эксперт рекомендовал выполнить форматирование.