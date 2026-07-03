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19:02, 3 июля 2026Наука и техника

Назван способ полностью удалить данные со смартфона

Специалист Бедеров: Сброс настроек не приводит к удалению всех данных смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: khunkornStudio / Shutterstock / Fotodom

Сброс настроек смартфона может не очистить все данные на устройстве. Об этом в интервью RT заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

По его словам, пользователи обычно ограничиваются сбросом настроек телефона перед его перепродажей. Однако в этом случае все данные на устройстве не стираются. «Современные смартфоны используют флеш-память, и стандартный "сброс до заводских настроек" через меню — это не форматирование в классическом понимании», — заметил специалист.

Рабочим способом полного удаления информации с девайса Игорь Бедеров назвал форматирование памяти. В этом случае на смартфоне не должны остаться файловые артефакты. Автор отметил, что если не отформатировать память гаджета, то на устройстве почти гарантированно остаются файловые артефакты в неразмеченной области — миниатюры фотографий, фрагменты переписок, голосовые сообщения.

«Служебные области памяти не затрагиваются пользовательским сбросом. Даже стертый телефон имеет уникальный цифровой отпечаток», — отметил специалист.

В начале июля журналисты издания Android Police рассказали как узнать, какие приложения реально тормозят работу телефона. Чтобы найти эти программы, специалисты посоветовали открыть меню разработчика.

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