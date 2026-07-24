Солдат ВСУ отказался воевать за Украину и стал беженцем в России

«Известия»: Солдат ВСУ ушел на территорию России и получил статус беженца

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Липка добровольно ушел на российскую территорию, отказавшись участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщили «Известия».

По его словам, он перешел на территорию России на сумском направлении. Его мобилизовали в декабре 2025 года после задержания во Львове. После акта насильственной мобилизации он оказался на службе недалеко от границы с Курской областью, спланировал побег и воспользоваться отпуском для перехода.

Он осуществил свой план благодаря блогеру Салли Райску, которая сотрудничает с проектом «Украина пропадает без вести». Никому из сослуживцев Липка рассказывать о своем намерении не стал. По его признанию, из-за антироссийской пропаганды он боялся, что с пленными якобы жестоко обращаются, но поборол эту боязнь ради воссоединения с семьей, которая уже находится в России.

«Нужно делать шаг. Можно доверять — на 100 процентов. Это реально. Я сам так сделал», — подытожил экс-солдат ВСУ.

Ранее перешедший на сторону России украинский солдат стал командиром расчета беспилотников. По его словам, он попал в плен под Авдеевкой, после чего и принял решение встать на сторону РФ.