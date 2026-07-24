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01:35, 24 июля 2026 (обновлено: 01:36, 24 июля 2026)Экономика

На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась вторая за июль магнитная буря
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетМагнитные бури:

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) фиксируется в четверг. Это событие стало вторым подобным за июль, о чем рассказали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что событие не относится к разряду рекордных, однако повторяется второй раз за месяц. Оно может сохраняться до середины пятницы по московскому времени, считают исследователи.

С учетом той бури, что случилась сегодня, за два первых летних месяца выявлены пять таких геомагнитных событий. Уже осенью геомагнитная активность может усилиться, предупреждают ученые.

До этого стало известно, что на Землю обрушится магнитная буря. Тогда специалисты сообщали, что начинается плановый рост скорости солнечного ветра.

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