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01:16, 24 июля 2026 (обновлено: 01:17, 24 июля 2026)Мир

Президент Сербии высказался о сотрудничестве с Украиной

Вучич сообщил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной. Он высказался об этом в разговоре гендиректором издания Die Presse.

Он отметил, что Белграду следует учитывать дружеские отношения с азиатскими государствами, а также с Россией

«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии сообщил, что намерен продолжать поддерживать хорошие отношения с Россией. Во время посещения муниципалитета Лапово политик вновь выступил за отказ от санкций против Российской Федерации.

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