Президент Сербии вновь выступил за отказ от санкций против России

Президент Сербии Вучич: Хотим поддерживать дружеские отношения с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен продолжать поддерживать хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения муниципалитета Лапово политик вновь выступил за отказ от санкций против Российской Федерации. «Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны — кандидаты на вступление в ЕС не должны рассчитывать на быстрое расширение блока в ближайшие годы. «Мы не должны ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы», — сказал политик.