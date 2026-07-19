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17:21, 19 июля 2026Мир

Президент Сербии вновь выступил за отказ от санкций против России

Президент Сербии Вучич: Хотим поддерживать дружеские отношения с Россией
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен продолжать поддерживать хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения муниципалитета Лапово политик вновь выступил за отказ от санкций против Российской Федерации. «Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны — кандидаты на вступление в ЕС не должны рассчитывать на быстрое расширение блока в ближайшие годы. «Мы не должны ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы», — сказал политик.

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