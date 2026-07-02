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Наука и техника
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20:54, 2 июля 2026Наука и техника

Назван способ найти причину замедления смартфона

В меню разработчика оказались скрыты приложения, замедляющие смартфон
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Чтобы проверить, какие приложения реально тормозят работу телефона, нужно открыть меню разработчика. Об этом сообщает издание Android Police.

По словам редактора портала Джона Гилберта, в 2026-м объем оперативной памяти смартфона стал важен, как никогда. Специалист объяснил, что больше всего памяти и прочих ресурсов отнимают работающие в фоне приложения, но их список скрыт. Чтобы найти программы и сервисы, которые тормозят устройство, автор посоветовал открыть меню разработчика.

Гилберт назвал способ поиска и отключения замедляющих телефон на Android приложений. По его словам, сперва нужно зайти в настройки, перейти в раздел «О телефоне», найти там строчку с номером сборки Android и семь раз нажать на нее. Откроются параметры разработчика — связанные с потреблением памяти данные скрыты в меню «Память».

Далее журналист посоветовал в течение суток использовать смартфон как обычно, а затем вернуться в меню. Android соберет список приложений, которые сильнее всего потребляют ресурсы памяти устройства. После этого, по словам Гилберта, останется только отключить бесполезные процессы или удалить избранные приложения.

В начале июля руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что частая перезагрузка смартфона обычно не приносит пользы. «Да, если перезагружать телефон по сто раз на дню, это будет просто бессмысленно, но не вредно», — заметил специалист.

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