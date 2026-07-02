Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

Специалист Кузьменко: Частая перезагрузка смартфона не принесет пользы устройству

Частая перезагрузка смартфона обычно не приносит пользы и является тратой времени. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, пользователи, которые ежедневно перезагружают устройство, попусту тратят время. «Да, если перезагружать телефон по сто раз на дню, это будет просто бессмысленно, но не вредно», — заметил автор.

Также он рассказал, что телефон может самопроизвольно перезагружаться — это признак скорой поломки аккумулятора. В этом случае специалист посоветовал показать его мастерам в сервисном центре. Кузьменко объяснил, что на износ батареи могут указывать сильный нагрев девайса и вздутие корпуса.

«Главные враги батареи — критические температурные режимы, полный разряд до нуля и использование некачественного зарядного устройства», — подытожил аналитик.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что срок жизни любого смартфона фактически прекращается, когда он перестает получать обновления.