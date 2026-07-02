Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:50, 2 июля 2026Наука и техника

Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

Специалист Кузьменко: Частая перезагрузка смартфона не принесет пользы устройству
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Частая перезагрузка смартфона обычно не приносит пользы и является тратой времени. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, пользователи, которые ежедневно перезагружают устройство, попусту тратят время. «Да, если перезагружать телефон по сто раз на дню, это будет просто бессмысленно, но не вредно», — заметил автор.

Также он рассказал, что телефон может самопроизвольно перезагружаться — это признак скорой поломки аккумулятора. В этом случае специалист посоветовал показать его мастерам в сервисном центре. Кузьменко объяснил, что на износ батареи могут указывать сильный нагрев девайса и вздутие корпуса.

«Главные враги батареи — критические температурные режимы, полный разряд до нуля и использование некачественного зарядного устройства», — подытожил аналитик.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что срок жизни любого смартфона фактически прекращается, когда он перестает получать обновления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна попросила Россию о поставках топлива

    Артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой в российском регионе

    Двое российских бойцов выводили с поля боя полдюжины раненых под 12 обстрелами ВСУ

    Россияне бросились за лапомойками

    Дочь Бони проколола ей нос на камеру

    Дачникам назвали правила ухода за растениями в жару

    Москвичей предупредили о резком изменении погоды

    Грузинский НПЗ решил прекратить покупать российскую нефть

    Назван важнейший для москвичей фактор при выборе жилья

    Назван укрепляющий кишечник и иммунитет рацион питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok