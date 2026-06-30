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20:53, 30 июня 2026Наука и техника

Сроки жизни и смерти смартфонов объяснили

BGR: Смерть смартфона связали с прекращением выпуска для него обновлений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom  

Срок жизни любого смартфона фактически прекращается, когда он перестает получать обновления. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала объяснили, что каждый пользователь смартфона должен быть готовым к тому, что его девайс рано или поздно останется без обновлений операционной системы (ОС). Дату, когда производитель перестанет выпускать апдейты, они назвали фактической датой смерти устройства.

Авторы объяснили, что пользоваться смартфонами с истекшим сроком поддержки можно, но это небезопасно. Они отметили, что аппараты, которые перестают получать обновления, становятся особенно уязвимы для хакеров и злоумышленников. Однако журналисты также рассказали, что современные смартфоны обычно имеют длительной срок поддержки: например, выпущенный в 2019 году iPhone 11 до сих пор получает апдейты от Apple. Кроме того, есть вероятность, что девайс выйдет из строя раньше, чем завершится его поддержка.

Узнать сроки поддержки того или иного телефона можно в инструкции смартфона или на сайте производителя. «Чем новее и дороже телефон, тем лучше и дольше будет программная поддержка», — подытожили специалисты.

В конце июня авторы портала BGR выбрали смартфоны с самым странным дизайном. К ним отнесли LG Wing 5G, BlackBerry Passport, Amazon Fire Phone и другие девайсы.

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