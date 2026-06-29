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07:45, 30 июня 2026Наука и техника

Названы самые странные смартфоны

BGR: LG Wing 5G и BlackBerry Passport назвали самыми странными смартфонами на рынке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Журналисты издания BGR выбрали смартфоны с самым странным дизайном. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов портала, все названные телефоны базируются на Android, потому что эта операционная система (ОС) дает производителям гаджетов простор для творчества. Одним из первых девайсов подборки специалисты назвали LG Wing 5G — устройство, которое получило поворачивающийся на 90 градусов экран. «Wing 5G отличался смелым дизайном, идущим вразрез с трендами, и предлагал нечто особенное, включая выдвижную камеру с электроприводом», — отметили авторы.

В материале отметили BlackBerry Passport — первый телефон, который позволял запускать фирменную операционную систему BlackBerry OS и Android. Также они вспомнили об Amazon Fire Phone, который выделился своим экраном с поддержкой 3D-эффектов. «В конечном итоге, Amazon Fire Phone оказался странным устройством, напичканным ненужными камерами», — подчеркнули журналисты.

Специалистов также удивил Samsung Galaxy Beam i8530 — телефон со встроенным проектором. Кроме того, они выделили Motorola Backflip. Этот аппарат имел встроенную подставку, которая позволяла использовать его как прикроватные часы. Журналисты подытожили, что все перечисленные устройства так или иначе провалилсь в продаже.

В конце июня источники инсайдера Digital Chat Station рассказали, что Honor создала смартфон, имеющий аккумулятор емкостью 14 000 миллиампер-часов. Устройство может проработать на одном заряде от трех до четырех дней.

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