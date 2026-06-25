Создан смартфон с самой большой в мире батареей

Honor создала смартфон, который получил рекордный аккумулятор на 14 000 мАч

Корпорация Honor создала смарфтон, имеющий аккумулятор емкостью 14 000 миллиампер-часов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты портала сослались на известного инсайдера под ником Digital Chat Station (DCS). Тот рассказал, что Honor создала прототип телефона, который имеет самый большой аккумулятор на мировом рынке — 14 000 миллиампер-часов. Также специалист сообщил, что такой девайс будет весить немного больше конкурентов — 220 граммов. Для сравнения, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra весит меньше (214 грамм).

DCS не смог рассказать подробности, но предположил, что подобное устройство может проработать на одном заряде от трех до четырех дней. Журналисты напомнили, что недавно Honor представила X80 Pro Max — этот аппарат получил аккумулятор на 11 000 миллиампер-часов и вес 203 грамма.

По мнению авторов издания, главная интрига заключается в том, выпустит ли Honor свой смартфон за пределами Китая. Так, китайским производителям из-за законов ряда стран приходится выпускать для местного и иностранных рынков телефоны с батареей разной емкости.

В конце июня корпорация Xiaomi представила самый дешевый смартфон в 2026 году. Им оказался Redmi 17C, который в Китае оценили в 799 юаней, или около 8,8 тысячи рублей.