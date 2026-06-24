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09:00, 24 июня 2026Наука и техника

Xiaomi выпустила рекордно дешевый смартфон

Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон в году Redmi 17C
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: mi.com

Китайская корпорация Xiaomi представила свой самый дешевый смартфон в 2026 году. На это обратило внимание издание Gadgets360.

Компания выпустила аппарат Redmi 17C. Девайс отличается дешевым экраном и слабым процессором, а также имеет небольшой запас памяти и маленький аккумулятор. Этот аппарат журналисты медиа назвали реакцией Xiaomi на кризис компонентов для смартфонов и рекордные цены на память. В Китае Redmi 17C оценили минимум в 799 юаней, или около 8,8 тысячи рублей.

Телефон вышел с пластиковым корпусом и экраном размером 6,88 дюймов с частотой обновления до 120 герц. Девайс работает на процессоре MediaTek Helio и имеет всего 4 гигабайта оперативной памяти. Базовая версия устройства получила 64 гигабайта встроенной памяти.

На задней панели Redmi 17C расположена 13-мегапиксельная основная камера, спереди — 5-мегапиксельная фронтальная камера. Аппарат поддерживает стандарты 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, Wi-Fi Direct, GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS и AGNSS. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5160 миллиампер-часов. Неизвестно, появится ли устройство за пределами Китая.

В начале лета источники издания XimiTime рассказали, что Xiaomi отказалась от разработки флагманского смартфона 18 Ultra. Главной причиной назвали слишком дорогие компоненты для производства устройства.

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