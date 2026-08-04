Американский сенатор заблокировал принятие законопроекта о санкциях против России

Punchbowl: Сенатор США Уорнок заблокировал принятие закона о санкциях против России

Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок от штата Джорджия заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщила корреспондент Punchbowl Лора Вайс в соцсети X.

«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что демократы предложили внести правки в законопроект об ужесточении санкций против России, поскольку его нынешняя версия предоставляет американскому президенту Дональду Трампу широкие полномочия для введения тарифов в отношении любой страны.