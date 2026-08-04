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22:25, 4 августа 2026 (обновлено: 22:34, 4 августа 2026)Мир

Американский сенатор заблокировал принятие законопроекта о санкциях против России

Punchbowl: Сенатор США Уорнок заблокировал принятие закона о санкциях против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рафаэль Уорнок

Рафаэль Уорнок. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок от штата Джорджия заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщила корреспондент Punchbowl Лора Вайс в соцсети X.

«Сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что демократы предложили внести правки в законопроект об ужесточении санкций против России, поскольку его нынешняя версия предоставляет американскому президенту Дональду Трампу широкие полномочия для введения тарифов в отношении любой страны.

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