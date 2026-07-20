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13:59, 20 июля 2026Экономика

Продажи водки в России упали

РИА Новости: В июне продажи водки в России сократились на 5,8 процента в годовом выражении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: itor / Shutterstock / Fotodom

По итогам июня продажи водки в России упали на 5,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 5,9 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные участников алкогольного рынка сообщает РИА Новости.

Такой же тренд наблюдается и у других позиций крепкого алкоголя. Сильнее всего провал заметен у бренди — минус 8,9 процента (1,05 миллиона декалитров), а также у настоек — минус 7,1 процента (559,3 тысячи декалитров).

Лучше других чувствует себя виски, продажи которого опустились на 1,8 процента, до 829,3 тысячи декалитров. Президент компании-производителя и дистрибьютора Ladoga Вениамин Грабар предположил, что тенденция может быть связана с общим снижением градуса потребления.

Между тем еще в январе-апреле, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), розничные продажи водки выросли на 2,3 процента, до 23,37 миллиона декалитров. Тогда президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский предполагал, что потребители начинают переключаться на водку с менее крепкого алкоголя, поскольку цены на нее растут медленнее.

Впрочем, эксперты не исключали, что после очередного подорожания алкоголя в моду стало возвращаться самогоноварение. Это ударит по легальному рынку и сделает статистику потребления алкоголя в стране, основанную на продажах, менее достоверной.

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