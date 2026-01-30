Реклама

13:20, 30 января 2026

Падение продаж алкоголя в России связали с ростом самогоноварения

Глава КПАР Черниговский объяснил снижение продаж алкоголя в России самогонкой
Платон Щукин
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Снижение потребления алкоголя в России в последние годы, о котором сообщает статистика, касается только легальной спиртосодержащей продукции, поэтому однозначно оценить это явление не получится. Таким образом данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) прокомментировал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский, сообщает Общественная служба новостей.

По его мнению, определенная доля потребителей не отказывается от спиртного, а переходит на более дешевую нелегальную продукцию — самогон, гаражную водку и серый импорт.

Черниговский напомнил, что в России у населения на руках имеется около 2,5 миллиона самогонных аппаратов. Независимые эксперты предполагают, что в год в стране на них производится до 200 миллионов литров спиртного, и далеко не все идет на личное потребление. Значительная часть уходит на продажу, пусть это и запрещено законом. Рост цен на алкоголь только повышает интерес к нелегальному рынку, и пока он продолжается, справиться с тенденцией вряд ли получится.

Несомненным положительным феноменом эксперт назвал снижение популярности алкогольной продукции у молодежи. На него указывает и рост продаж безалкогольных вин и пива.

Ранее РАТК сообщил, что розничные продажи пива в России в 2025 году сократились на 16,7 процента, до 607,06 миллиона декалитров, а производство этилового спирта — на 10,04 процента, до 76,49 миллиона декалитров. Представители рынка также связывают динамику с вынужденным подорожанием продукции.

