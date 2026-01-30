РАТК сообщил о падении продаж пива в России на 16,7 процента в 2025 году

По итогам 2025 года розничные продажи пива в России рухнули на 16,7 процента, до 607,06 миллиона декалитров, а пивных напитков — на 8,3 процента, до 95,5 миллиона. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) пишет «Коммерсантъ».

Совладелец дистрибьютора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что главной причиной динамики стал рост цен, спровоцированный внеплановым повышением акцизов. Для пива крепостью от 0,5 процента до 8,6 процента ставку в начале 2025 года подняли на 11 процентов, до 30 рублей за литр. В начале 2026-го ее довели уже до 33 рублей (плюс 10 процентов).

Далее на такую тенденцию, по его словам, наложилось ужесточение законодательства, то есть региональные ограничения на торговлю алкоголем, что сокращает каналы сбыта продукции.

Эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин подтвердил, что за год в России число магазинов и заведений общепита с алкогольной лицензией снизилось на 4,6 процента. Профильных алкомаркетов в российских городах-миллионниках стало на 7 процентов меньше.

Падение продаж уже влияет на производителей алкогольной продукции. Они пересматривают инвестиционные программы и переоценивают активы. По мнению Хавского, количество желающих избавиться от пивоваренного бизнеса в 2026 году может вырасти.

Ранее РАТК сообщал, что производство этилового спирта в России снизилось в 2025 году на 10,04 процента, до 76,49 миллиона декалитров, а розничная продажа алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) — на 9,3 процента, до 205,8 миллиона декалитров.