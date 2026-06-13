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13:31, 13 июня 2026Ценности

Фотосессия 18-летней дочери Миллы Йовович в прозрачном платье взорвала соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @morgan.maher

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, модель Эвер Андерсон, снялась в откровенном виде и взорвала соцсети. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя дочь звезды фильма «Пятый элемент» стала героиней съемки модного фотографа Моргана Махера. Так, наследница актрисы предстала перед объективом в белом прозрачном платье, оформленном кружевами на лифе.

В то же время Андерсон попозировала в бежевом платье, состоящем из облегающего верха и юбки с драпировками. При этом под него она примерила черные сапоги.

Фотосессия девушки набрала более 33 тысяч лайков. Пользователи сети оказались в восторге от кадров. «Готов к ремейку "Возвращение в Голубую лагуну"», «Я помню ее еще девочкой. Как сильно она выросла!», «Ты красивая, как твоя мама», «Ангел с очаровательной красотой», «Я думала, что на первом фото — это твоя мама в молодости», — высказывались они.

В феврале Эвер Андерсон стала лицом люксового бренда Dior.

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