Фотосессия 18-летней дочери Миллы Йовович в прозрачном платье взорвала соцсети

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, модель Эвер Андерсон, снялась в откровенном виде и взорвала соцсети. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя дочь звезды фильма «Пятый элемент» стала героиней съемки модного фотографа Моргана Махера. Так, наследница актрисы предстала перед объективом в белом прозрачном платье, оформленном кружевами на лифе.

В то же время Андерсон попозировала в бежевом платье, состоящем из облегающего верха и юбки с драпировками. При этом под него она примерила черные сапоги.

Фотосессия девушки набрала более 33 тысяч лайков. Пользователи сети оказались в восторге от кадров. «Готов к ремейку "Возвращение в Голубую лагуну"», «Я помню ее еще девочкой. Как сильно она выросла!», «Ты красивая, как твоя мама», «Ангел с очаровательной красотой», «Я думала, что на первом фото — это твоя мама в молодости», — высказывались они.

В феврале Эвер Андерсон стала лицом люксового бренда Dior.