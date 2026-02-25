Реклама

14:06, 25 февраля 2026

18-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе Dior

18-летняя модель Эвер Андерсон стала лицом люксового бренда Dior
Фото: Buck Ellison для Dior

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, модель Эвер Андерсон, стала лицом люксового бренда Dior. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница знаменитостей разместила рекламные кадры, фотографом которых выступил Бак Эллисон. Девушка снялась в Люксембургском саду в Париже, демонстрируя изделие из коллекции весна-лето 2026.

Так, Андерсон примерила короткое облегающее платье с белыми манжетами и воротником. Помимо этого, звезда надела коричневые кроссовки, дополнив образ сумкой в тон. Образ завершил мейкап в нейтральных оттенках и укладка с распущенными волосами.

В декабре 2025 года 18-летняя дочь Миллы Йовович опубликовала фото в прозрачной юбке. Модель приняла участие в съемке для журнала Beyond Noise.

