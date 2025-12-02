Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 2 декабря 2025Ценности

18-летняя дочь Миллы Йовович опубликовала фото в прозрачной юбке

18-летняя модель Эвер Андерсон приняла участие в откровенной съемке для журнала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @willyvanderperre / @thebeyondnoise

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница знаменитостей приняла участие в съемке для журнала Beyond Noise. Она позировала перед камерой в кружевном лонгсливе и прозрачной юбке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивали трусы. При этом стилисты дополнили образ девушки широкополой шляпой и неряшливой прической.

Кроме того, модель поделилась снимком в необычном платье. На размещенном кадре видно, что его объемный верх оформлен оборками, а низ пышной юбкой.

В марте Эвер Андерсон снялась для модного журнала Self Service. Тогда манекенщица примерила платье люксового бренда Alaia, которое было выполнено из полупрозрачной ткани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Львица растерзала посетителя зоопарка

    Уверенному в своем отцовстве после недолгой связи парню дали совет

    В Госдуме высказались о возможности увеличить срок декретного отпуска

    В Киеве обеспокоились способным перечеркнуть итоги встречи во Флориде событием

    Экс-советник Трампа спрогнозировал приход американских компаний в российские проекты

    Корейские Су-25 получили копию немецких Taurus

    Пассажиров сломавшегося «Сапсана» отправили в Москву резервным поездом

    Подступы к Красноармейску оказались усыпаны телами солдат ВСУ

    США прервали связь с одной страной Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости