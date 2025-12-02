18-летняя дочь Миллы Йовович опубликовала фото в прозрачной юбке

18-летняя модель Эвер Андерсон приняла участие в откровенной съемке для журнала

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница знаменитостей приняла участие в съемке для журнала Beyond Noise. Она позировала перед камерой в кружевном лонгсливе и прозрачной юбке, сквозь прозрачную ткань которой просвечивали трусы. При этом стилисты дополнили образ девушки широкополой шляпой и неряшливой прической.

Кроме того, модель поделилась снимком в необычном платье. На размещенном кадре видно, что его объемный верх оформлен оборками, а низ пышной юбкой.

В марте Эвер Андерсон снялась для модного журнала Self Service. Тогда манекенщица примерила платье люксового бренда Alaia, которое было выполнено из полупрозрачной ткани.