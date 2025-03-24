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10:25, 24 марта 2025Ценности

17-летняя дочь Миллы Йовович снялась в сетчатом наряде для модного журнала

Модель Эвер Андерсон снялась в сетчатом платье для журнала Self Service
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chriss Brenner / SELF SERVICE MAGAZINE

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась для модного журнала Self Service. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором предстала в сетчатом платье красного цвета из ассортимента люксового бренда Alaia. На размещенном фото видно, что наряд выполнен из полупрозрачной ткани.

Для образа модели стилисты собрали ее волосы в небрежный высокий пучок и предложили примерить открытые туфли на шпильках. Визажисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на глаза и губы.

В сентябре прошлого года пользователи сети восхитились внешностью Эвер Андерсон на модном показе в Париже.

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