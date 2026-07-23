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10:41, 23 июля 2026Путешествия

Россияне купили тур на любимый курорт богачей за 5,2 миллиона рублей

Средний чек купленного россиянами премиального тура вырос до 406 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Средний чек купленного россиянами премиального тура по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 23 процента — до 406 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours Premium, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Самым дорогим за указанный период стал тур на любимый курорт богачей — Мальдивы. Соотечественники приобрели его за 5,2 миллиона рублей. Эта сумма почти втрое превысила максимум 2025 года — 1,8 миллиона рублей.

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Кроме того, лидером по объему бронирований остается Турция. Средний чек на премиальные туры в эту страну вырос с 318,3 тысячи до 395,9 тысячи рублей.

Среди экзотических направлений самыми дорогими стали Оман (741,7 тысячи рублей), Индонезия (583,3 тысячи рублей), Маврикий (543,5 тысячи рублей) и Сейшелы (521,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить на Мальдивы. Они заняли второе место по турпотоку на острова, обогнав европейцев.

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