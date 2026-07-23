Россияне купили тур на любимый курорт богачей за 5,2 миллиона рублей

Средний чек купленного россиянами премиального тура вырос до 406 тысяч рублей

Средний чек купленного россиянами премиального тура по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 23 процента — до 406 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours Premium, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Самым дорогим за указанный период стал тур на любимый курорт богачей — Мальдивы. Соотечественники приобрели его за 5,2 миллиона рублей. Эта сумма почти втрое превысила максимум 2025 года — 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, лидером по объему бронирований остается Турция. Средний чек на премиальные туры в эту страну вырос с 318,3 тысячи до 395,9 тысячи рублей.

Среди экзотических направлений самыми дорогими стали Оман (741,7 тысячи рублей), Индонезия (583,3 тысячи рублей), Маврикий (543,5 тысячи рублей) и Сейшелы (521,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить на Мальдивы. Они заняли второе место по турпотоку на острова, обогнав европейцев.