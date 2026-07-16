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09:41, 16 июля 2026Путешествия

Россияне стали чаще ездить на любимый курорт богачей

Россияне заняли второе место по числу приезжающих на Мальдивы туристов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Allison Joyce / Getty Images

Россияне стали чаще ездить на любимый курорт богачей — соотечественники заняли второе место по числу приезжающих на Мальдивы туристов, обогнав европейцев. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в 2025 году Мальдивы посетили 278,7 тысячи туристов из РФ. При этом только в первом полугодии 2026 года на курорт прибыли 162,3 тысячи соотечественников. Сообщается, что это на 14,5 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, сокращается разрыв между количеством россиян на Мальдивах и числом приезжающих туда китайцев, которые занимают первое место по турпотоку. В первом полугодии 2026 года на любимый курорт богачей прилетели 187 тысяч граждан Китая.

Ранее сообщалось, что россияне обогнали европейцев по числу туристов на любимом курорте богачей. Речь шла о Сейшельских островах.

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