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17:45, 27 сентября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью дочери Миллы Йовович на модном показе

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В сети восхитились внешностью дочери американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон на модном показе. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя актриса и манекенщица посетила показ бренда Chloe в рамках Недели моды в Париже. Она пришла на мероприятие в прозрачной белой блузке с кружевной отделкой, укороченном клетчатом пиджаке и черной юбке-карандаше до колена. Также девушка надела высокие сапоги на каблуках и взяла с собой коричневую сумку с ремнем в виде нескольких золотистых цепей.

Подписчики высказались о фото в комментариях. «С каждым днем все красивее», «Мне нравится твое чувство стиля. Иди и покоряй мир!», «Ты так похожа на свою маму, когда она была моложе», «Просто богиня», — заявили юзеры.

В июле Эвер Андерсон также снялась в рекламе французского модного бренда Celine.

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      Карина Черных
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