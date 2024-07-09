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17:45, 9 июля 2024Ценности

16-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

Дочь актрисы Миллы Йовович Эвер Андерсон снялась в рекламе бренда Celine

Изображение: Celine

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в рекламе французского модного бренда Celine. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя актриса и манекенщица в рамках фотосессии примерила несколько образов. Она предстала перед камерой в платье выше колена с цветочным узором, объемном кожаном пиджаке и массивных туфлях с белыми носками. В руках девушка держала миниатюрную розовую сумку.

Кроме того, дочь звезды «Пятого элемента» позировала в свитшоте и бейсболке и надела розовый бомбер в сочетании с черным топом. Автором съемки выступил французский фотограф и дизайнер Эди Слиман.

В январе Эвер Андерсон снялась в джинсовой одежде для мартовского номера японской версии журнала Numero.

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      Карина Черных
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