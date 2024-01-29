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12:23, 29 января 2024Ценности

16-летняя дочь Миллы Йовович снялась в кроп-топе для журнала

Фото: Юсуке Миядзаки / FUSOSHA / miumiu

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в джинсовой одежде для мартовского номера японской версии журнала Numero. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На размещенных кадрах 16-летняя актриса и манекенщица позировала на улицах Токио в нарядах итальянского бренда Miu Miu. В том числе она примерила кроп-топ с глубоким декольте с мешковатыми брюками из денима и жилетом, которые были расшиты черными бусинами.

Кроме того, наследница звезды «Пятого элемента» предстала перед камерой в мини-юбке в сочетании с джинсовой рубашкой, застегнутой на верхние пуговицы, а также в коротких широких шортах и трикотажном топе. Отмечается, что автором съемки стал фотограф Юсуке Миядзаки.

Ранее в январе пользователи сети обругали бренд Miu Miu за фото Эвер Андерсон в нижнем белье. Девушка снялась в серой кофте с пуговицами и трусах, которые были надеты поверх черных капроновых колготок.

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      Карина Черных
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