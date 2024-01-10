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11:16, 10 января 2024Ценности

Бренд Miu Miu обругали за фото 16-летней дочери Миллы Йовович в трусах

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Пользователи сети обругали бренд Miu Miu за фото дочери американской актрисы Миллы Йовович, модели Эвер Андерсон в нижнем белье. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном кадре 16-летняя манекенщица предстала перед камерой в серой кофте с пуговицами и трусах, которые были надеты поверх черных капроновых колготок. Также девушка примерила объемную джинсовую куртку и дополнила свой образ небольшой кожаной сумкой коричневого цвета. Кроме того, стилисты и визажисты решили полностью выбелить ее лицо с помощью пудры.

Однако юзеры платформы не оценили съемку бренда, о чем принялись писать в комментариях под постом. «На вид чистая сексуализация подростков», «Это очень странная реклама», «Просто нет слов. Из-за вас мне ее жалко», «Вы ведь можете лучше», «Почему она выглядит такой больной?» — возмущались они.

В декабре Эвер Андерсон поддержала тренд на типичную славянку под популярную песню Кати Лель «Мой мармеладный». Тогда девушка поделилась с фанатами видео, в начале которого она была запечатлена в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. После этого знаменитость предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета с декольте.

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      Карина Черных
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