Дочь Миллы Йовович поддержала тренд на «типичную славянку» под песню Кати Лель

Дочь американской актрисы Миллы Йовович, модель и актриса, Эвер Андерсон поддержала тренд на типичную славянку под популярную песню Кати Лель «Мой мармеладный». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

16-летняя знаменитость разместила видео, в начале которого она была запечатлена в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. После этого девушка предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета с декольте.

Подписчики оценили пост Андерсон в комментариях. «Остальные звезды отдыхают рядом с тобой», «Эта песня тебе очень подходит», «Такая милая и очаровательная», «Вторая версия Миллы», «Красотка!» — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что внешний вид «типичной славянки» стал трендом у иностранцев в TikTok. Зарубежные пользовательницы начали публиковать ролики с хештегом #SlavicGirlChallenge, на которых воспроизводят стереотипные образы представительниц славянских народов. Они позировали в роскошных меховых шубах, шапках-ушанках и сапогах на каблуках и добавляли к нарядам броские украшения и винтажные сумки.