Эмили Ратаковски раскритиковали из-за откровенной съемки с куклой-младенцем

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски раскритиковали в сети из-за откровенной фотосессии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица снялась для журнала New York Magazine в честь выхода своего эссе. В указанном тексте она в том числе рассказала об интимной жизни после рождения ребенка и развода с продюсером Себастьяном Беар-Макклардом.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в расстегнутой кожаной куртке, которая обнажала ее бюст. При этом к голой груди она приложила куклу-младенца, имитируя грудное вскармливание.

Пользователи высказались о посте в комментариях. «Это так… неприятно. Даже не похоже на искусство», «Жажда внимания достигла такой степени, что люди полностью потеряли чувство вкуса и перешли грань полнейшего абсурда», «Когда ребенок становится аксессуаром...», «Почему вы сексуализируете грудное вскармливание, что за бред?» — заявили юзеры.

Ранее в июне Эмили Ратаковски в откровенном наряде отпраздновала 35-летие на коленях у возлюбленного.