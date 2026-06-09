Эмили Ратаковски в откровенном наряде отпраздновала 35-летие на коленях у возлюбленного

Модель Ратаковски в откровенном платье отпраздновала 35-летие с режиссером Гаврасом

Американская модель Эмили Ратаковски в откровенном наряде отпраздновала 35-летие. Фото с торжества она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица выбрала для празднования дня рождения облегающее бордовое платье. При этом его верх был оформлен множественными вырезами, которые обнажали грудь знаменитости.

На одном снимке Ратаковски запечатлели вместе с друзьями и ее 44-летним возлюбленным, французским режиссером Роменом Гаврасом. Она сидела у него на коленях, держа в руке бокал с напитком.

О романе Ратаковски и Гавраса стало известно в ноябре 2025 года. Пара попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. В феврале этого года модель официально подтвердила отношения с режиссером, опубликовав совместный с ним интимный снимок.