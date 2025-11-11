Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:16, 11 ноября 2025Ценности

Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным известной певицы

Модель Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным певицы Дуа Липы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Эмили Ратаковски и Ромен Гаврас

Эмили Ратаковски и Ромен Гаврас. Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media.com

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным известной певицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 34-летнюю манекенщицу запечатлели на улице в Нью-Йорке вместе с 44-летним французским режиссером Роменом Гаврасом, который ранее встречался с исполнительницей Дуа Липой. При этом знаменитости обнимали и целовали друг друга во время прогулки.

Ратаковски предстала перед камерой в топе с глубоким декольте, коричневом кожаном плаще с меховой отделкой и черных брюках клеш.

Ранее в ноябре сообщалось, что франко-американский актер Тимоти Шаламе расстался с моделью, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Появились подробности расправы над сотрудником военной полиции в российском регионе

    Стало известно о подготовке нападения на Шольца и Меркель

    В ВСУ признали отступление в Запорожской области

    Российский полицейский с ножом напал на бывшую жену

    Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным известной певицы

    В Госдуме призвали убрать Диброва с ТВ после скандального видео с расстегнутой ширинкой

    На Западе рассказали об экспортном успехе Ми-38Т

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости