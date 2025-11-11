Модель Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным певицы Дуа Липы

Американскую модель и актрису Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным известной певицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 34-летнюю манекенщицу запечатлели на улице в Нью-Йорке вместе с 44-летним французским режиссером Роменом Гаврасом, который ранее встречался с исполнительницей Дуа Липой. При этом знаменитости обнимали и целовали друг друга во время прогулки.

Ратаковски предстала перед камерой в топе с глубоким декольте, коричневом кожаном плаще с меховой отделкой и черных брюках клеш.

