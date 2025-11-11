Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 11 ноября 2025Ценности

Тимоти Шаламе расстался с Кайли Дженнер

Daily Mail: Актер Тимоти Шаламе расстался с блогершей Кайли Дженнер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brad Penner-Imagn / Reuters

Франко-американский актер Тимоти Шаламе расстался с моделью, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По словам одного из источников, 28-летний артист стал инициатором разрыва отношений с блогершей. При этом подобное случалось и ранее, однако Дженнер смогла уговорить избранника вернуться. «Она от него без ума, так что это вполне может случиться снова», — отметил собеседник издания.

«Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он», — в свою очередь, добавил второй инсайдер.

Ранее в ноябре Тимоти Шаламе также впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

    ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости