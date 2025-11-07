Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:02, 7 ноября 2025Ценности

Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе заявил, что ему нечего сказать об отношениях с Кайли Дженнер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Trevor Ruszkowski-Imagn / Reuters

Франко-американский актер Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с моделью, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер. Его слова приводит Vogue.

28-летний артист и манекенщица стараются не распространяться о своей личной жизни, однако на интервью для журнала звезда фильма «Дюна» нарушил молчание. Он отметил, что его не страшат разговоры о романе с инфлюэнсершей, но поделиться ему нечем.

«Я говорю об этом [отношениях с Дженнер] без всякого страха. Мне просто нечего сказать», — заявил актер.

В августе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заметили вместе на фоне слухов о расставании.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    Снегопады накрыли несколько российских регионов

    В окружении Хлебниковой прокомментировали новости о ее проблемах с костями

    На Украине признали продвижение российских войск у Волчанска

    Трамп и Токаев решили позвонить одному лидеру во время встречи

    В Госдуме высказались о перспективе доступа в интернет через «Госуслуги»

    Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

    Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

    Покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости