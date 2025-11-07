Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе заявил, что ему нечего сказать об отношениях с Кайли Дженнер

Франко-американский актер Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с моделью, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер. Его слова приводит Vogue.

28-летний артист и манекенщица стараются не распространяться о своей личной жизни, однако на интервью для журнала звезда фильма «Дюна» нарушил молчание. Он отметил, что его не страшат разговоры о романе с инфлюэнсершей, но поделиться ему нечем.

«Я говорю об этом [отношениях с Дженнер] без всякого страха. Мне просто нечего сказать», — заявил актер.

В августе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заметили вместе на фоне слухов о расставании.