17:10, 20 августа 2025Ценности

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заметили вместе на фоне слухов о расставании

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер заметили в Будапеште на фоне слухов о расставании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @budapestbaristas_buda

Американскую телезвезду Кайли Дженнер заметили в Венгрии вместе с возлюбленным, актером Тимоти Шаламе, на фоне слухов о расставании. Снимок опубликовала кофейня Budapest Baristas, расположенная в Будапеште.

Сотрудницы заведения поделились фотографией со знаменитостями и рассказали, что пара была очень вежливой и милой. На размещенном кадре запечатлены две работницы кофе и Дженнер с Шаламе. Актер прогулялся по городу в толстовке и солнцезащитных очках, а Дженнер выбрала черную футболку.

Ранее в августе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заподозрили в расставании из-за его поведения. Дженнер отметила 28-летие в кругу семьи и друзей — на празднике в том числе присутствовали Хейли и Джастин Бибер. Однако на торжестве не заметили возлюбленного бизнесвумен, из-за чего в сети появились слухи о разрыве звездной пары.

