Ценности
13:22, 12 августа 2025

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заподозрили в расставании из-за его поведения

Дженнер заподозрили в разрыве с Шаламе из-за его отсутствия на ее дне рождения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Trevor Ruszkowski / Imagn Images / Reuters

Американскую телезвезду Кайли Дженнер заподозрили в расставании с актером Тимоти Шаламе из-за его поведения. Об этом сообщает Marie Claire.

Знаменитость отметила 28-летие в кругу семьи и друзей — на празднике в том числе присутствовали Хейли и Джастин Бибер. Однако на торжестве отсутствовал возлюбленный бизнесвумен, из-за чего в сети появились слухи о разрыве звездной пары.

При этом известно, что на данный момент Шаламе снимается в продолжении «Дюны» в Будапеште, Венгрия. Журналисты предположили, что по этой причине он не появился на дне рождении Дженнер.

В мае Кайли Дженнер заподозрили в помолвке с Тимоти Шаламе из-за одной детали на фото.

