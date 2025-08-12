Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заподозрили в расставании из-за его поведения

Американскую телезвезду Кайли Дженнер заподозрили в расставании с актером Тимоти Шаламе из-за его поведения. Об этом сообщает Marie Claire.

Знаменитость отметила 28-летие в кругу семьи и друзей — на празднике в том числе присутствовали Хейли и Джастин Бибер. Однако на торжестве отсутствовал возлюбленный бизнесвумен, из-за чего в сети появились слухи о разрыве звездной пары.

При этом известно, что на данный момент Шаламе снимается в продолжении «Дюны» в Будапеште, Венгрия. Журналисты предположили, что по этой причине он не появился на дне рождении Дженнер.

