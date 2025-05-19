Кайли Дженнер заподозрили в помолвке с Тимоти Шаламе из-за одной детали на фото

Фанаты заподозрили телезвезду Кайли Дженнер в помолвке с актером Тимоти Шаламе из-за одной детали на фото. На соответствующие комментарии на платформе Reddit обратило внимание издание Daily Mail.

Поводом для обсуждения стал образ 27-летней предпринимательницы на кинопремии в Риме, на которой она впервые вышла в свет вместе с 29-летним избранником. Тогда Дженнер выбрала для мероприятия блестящее платье в пол с глубоким декольте.

Поклонники обратили внимание на золотую серьгу итальянского люксового бренда Schiaparelli в виде руки, на пальце которой присутствовало кольцо с бриллиантом. По мнению пользователей сети, данная деталь указывает на помолвку знаменитостей. «Кайли помолвлена?», «Блестящий камень на этой золотой руке заставляет меня задуматься», — писали они.

Ранее сообщалось, что креативный директор Tom Ford Хайдер Акерманн запечатлел трогательный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.