Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:07, 13 мая 2025Ценности

Модельер запечатлел трогательный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Модельер Акерманн снял трогательную подготовку Дженнер и Шаламе к выходу в свет
Екатерина Ештокина

Кадр: @h.a

Креативный директор Tom Ford Хайдер Акерманн запечатлел трогательный момент телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Соответствующий снимок появился в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модельер поделился сделанным во время звонка по FaceTime скриншотом, на котором снял подготовку знаменитостей к выходу в свет. На размещенном снимке Дженнер убирала ворс с белой футболки возлюбленного с помощью ролика с липкой лентой. «Командная работа — Мисс К, вы приняты на работу!» — иронично подписал Акерманн.

7 мая Кайли Дженнер впервые появилась перед публикой с Тимоти Шаламе. Фотографы запечатлели возлюбленных на кинопремии Давида ди Донателло в Риме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    Запускаемые с территории США иностранные спутники обложили пошлинами

    Глава Дагестана призвал не вдохновляться распродажами после погрома и давки в Кизляре

    Модельер запечатлел трогательный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

    Российские археологи приняли участие в операции по спасению упитанного хомяка

    Россиянка раскрыла небольшие траты на тур по Европе и вызвала споры в сети

    Многочисленные нарушения нашли в кафе после отравления девочки картошкой фри

    На Украине подсчитали теневой оборот военкоматов

    Две страны поприветствовали предложение Путина о переговорах

    Госдума приняла закон о переводе такси на российские автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости