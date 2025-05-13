Модельер запечатлел трогательный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Модельер Акерманн снял трогательную подготовку Дженнер и Шаламе к выходу в свет

Креативный директор Tom Ford Хайдер Акерманн запечатлел трогательный момент телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Соответствующий снимок появился в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модельер поделился сделанным во время звонка по FaceTime скриншотом, на котором снял подготовку знаменитостей к выходу в свет. На размещенном снимке Дженнер убирала ворс с белой футболки возлюбленного с помощью ролика с липкой лентой. «Командная работа — Мисс К, вы приняты на работу!» — иронично подписал Акерманн.

7 мая Кайли Дженнер впервые появилась перед публикой с Тимоти Шаламе. Фотографы запечатлели возлюбленных на кинопремии Давида ди Донателло в Риме.