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23:34, 7 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер впервые вышла в свет с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер впервые вышла в свет с Тимоти Шаламе на премии в Риме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christopher Polk / Golden Globes 2024 via Getty Images

Американская телезвезда Кайли Дженнер впервые появилась на ковровой дорожке с голливудским актером Тимоти Шаламе. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Фотографы запечатлели возлюбленных на кинопремии Давида ди Донателло в Риме. Отмечается, что пара впервые за время двухлетнего романа вместе вышла в свет. Бизнесвумен была одета в блестящее платье в пол в глубоким декольте, а ее спутник предпочел бархатный костюм черного цвета.

В апреле в сети появилось видео интимного момента Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на Coachella.

А в марте Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей.

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