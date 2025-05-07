Кайли Дженнер впервые вышла в свет с Тимоти Шаламе на премии в Риме

Американская телезвезда Кайли Дженнер впервые появилась на ковровой дорожке с голливудским актером Тимоти Шаламе. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Фотографы запечатлели возлюбленных на кинопремии Давида ди Донателло в Риме. Отмечается, что пара впервые за время двухлетнего романа вместе вышла в свет. Бизнесвумен была одета в блестящее платье в пол в глубоким декольте, а ее спутник предпочел бархатный костюм черного цвета.

В апреле в сети появилось видео интимного момента Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на Coachella.

А в марте Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей.