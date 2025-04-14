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12:50, 14 апреля 2025Ценности

В сети появилось видео интимного момента Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на Coachella

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kylie_and_timothee / TikTok

Папарацци опубликовали видео интимного момента актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Соответствующие кадры появились в TikTok.

Возлюбленных запечатлели во время выступления певицы Charli XCX. Так, 27-летняя предпринимательница предстала перед камерой в белых брюках и кроп-топе. 29-летний актер, в свою очередь, был одет в коричневую футболку и черные шорты. На размещенных кадрах видно, что Шаламе стоял сзади своей избранницы. Затем он обнял, поцеловал и похлопал ее по ягодицам.

В марте стало известно о мнении семьи Шаламе о его помолвке с Дженнер. Выяснилось, что один из родственников выразил большие сомнения относительно отношений знаменитостей и заявил, что родственники оказались против их союза.

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