Раскрыто мнение семьи Тимоти Шаламе о его помолвке с Кайли Дженнер

The Sun: Семья актера Тимоти Шаламе оказалась против помолвки с Кайли Дженнер

Раскрыто мнение семьи франко-американского актера Тимоти Шаламе о его помолвке с телезвездой Кайли Дженнер. Соответствующую информацию опубликовала The Sun.

По данным издания, один из членов семьи выразил большие сомнения относительно отношений знаменитостей и заявил, что родственники оказались против их союза. По его мнению, Шаламе и Дженнер — полные противоположности и не подходят друг другу.

Кроме того, источник сообщил, что, когда родственники Шаламе узнали о его отношениях с Дженнер, они были в ярости. «Я думаю, она с ним только для того, чтобы оставаться в центре внимания. Она уже делала это в своих предыдущих отношениях с другими артистами и рэперами», — заявил он.

Друг детства Шаламе добавил, усугубляет ситуацию тот факт, что у Дженнер уже есть двое детей от рэпера Трэвиса Скотта.

«Тимоти не такой, как она. Он очень простой человек — ему не нужно многого, чтобы быть счастливым. По мнению многих из нас, они не являются гармоничной парой. Она не та, кто ему нужен», — заключил собеседник издания.

Ранее в марте отказ Тимоти Шаламе общаться с друзьями из-за Кайли Дженнер объяснили. Выяснилось, что близкие друзья Шаламе высказывали беспокойство по поводу его сближения с семьей Кардашьян.

