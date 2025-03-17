Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:35, 17 марта 2025Ценности

Отказ Тимоти Шаламе общаться с друзьями из-за Кайли Дженнер объяснили

Шаламе прекратил общение с друзьями из-за их опасений о его романе с Дженнер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Франко-американский актер Тимоти Шаламе перестал общаться с друзьями из-за романа с телезвездой Кайли Дженнер. Причины его отказа от общения с приятелями объяснили в Daily Mail.

Выяснилось, что близкие друзья Шаламе высказывали беспокойство по поводу его сближения с семьей Кардашьян. По их мнению, отношения с Дженнер и ее семьей могли негативно сказаться на его имидже. «Они выразили опасения, что вопреки всем номинациям и наградам индустрия не будет воспринимать его серьезно из-за отношений с Кайли», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Я стопроцентный каннибал» Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
«Я стопроцентный каннибал»Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
28 января 2021
Главные скандалы 2021 года: Манижа на «Евровидении», побег Моргенштерна и голливудский каннибал
Главные скандалы 2021 года:Манижа на «Евровидении», побег Моргенштерна и голливудский каннибал
21 декабря 2021

Однако, по словам инсайдеров, Шаламе воспринимает роман с Дженнер серьезно, поэтому он не послушал друзей, а с некоторыми из них и вовсе прекратил общение.

Ранее в марте Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Superjet с российскими двигателями совершил первый полет. Видео

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    Россиянин получил отказ от матери дать ему телефон и поджег ее вместе с домом

    Снимавшийся в порно боец СВО рассказал о поднятии боевого духа сослуживцам

    В Кремле ответили на вопрос о решении Путина посетить Курскую область

    Раскрыт неожиданный способ распознать проблемы с психическим здоровьем по поведению в душе

    Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

    В Кремле отреагировали на информацию о звонках Путину с Украины

    Укрепление рубля назвали временным явлением

    Аксенов сообщил об угрозах подрыва Крымского моста от ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше