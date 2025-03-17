Отказ Тимоти Шаламе общаться с друзьями из-за Кайли Дженнер объяснили

Шаламе прекратил общение с друзьями из-за их опасений о его романе с Дженнер

Франко-американский актер Тимоти Шаламе перестал общаться с друзьями из-за романа с телезвездой Кайли Дженнер. Причины его отказа от общения с приятелями объяснили в Daily Mail.

Выяснилось, что близкие друзья Шаламе высказывали беспокойство по поводу его сближения с семьей Кардашьян. По их мнению, отношения с Дженнер и ее семьей могли негативно сказаться на его имидже. «Они выразили опасения, что вопреки всем номинациям и наградам индустрия не будет воспринимать его серьезно из-за отношений с Кайли», — говорится в материале.

Однако, по словам инсайдеров, Шаламе воспринимает роман с Дженнер серьезно, поэтому он не послушал друзей, а с некоторыми из них и вовсе прекратил общение.

Ранее в марте Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей.