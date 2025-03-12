Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

Актер Шаламе купил помолвочное кольцо для Дженнер почти за 24 миллиона рублей

Актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей для телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующую информацию публикует The Sun.

По словам двух близких друзей актера, Шаламе потратил на украшение, изготовленное в Париже и украшенное 150 бриллиантами, 300 тысяч долларов (23,9 миллиона рублей).

Как сообщает анонимный источник, звезда прорабатывал план для помолвки несколько месяцев и готов выйти на новый уровень в отношениях с Дженнер.

Ранее в интимном моменте Шаламе и Дженнер на теннисном матче увидели тайный смысл. Знаменитости были замечены на спортивном мероприятии в Индиан-Уэллсе, Калифорния. Во время матча возлюбленные целовались и разговаривали.

