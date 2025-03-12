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18:53, 12 марта 2025Ценности

Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

Актер Шаламе купил помолвочное кольцо для Дженнер почти за 24 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Dana Pleasant / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей для телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующую информацию публикует The Sun.

По словам двух близких друзей актера, Шаламе потратил на украшение, изготовленное в Париже и украшенное 150 бриллиантами, 300 тысяч долларов (23,9 миллиона рублей).

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Как сообщает анонимный источник, звезда прорабатывал план для помолвки несколько месяцев и готов выйти на новый уровень в отношениях с Дженнер.

Ранее в интимном моменте Шаламе и Дженнер на теннисном матче увидели тайный смысл. Знаменитости были замечены на спортивном мероприятии в Индиан-Уэллсе, Калифорния. Во время матча возлюбленные целовались и разговаривали.

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