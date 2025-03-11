В интимном моменте Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер на теннисном матче увидели тайный смысл

Эксперт по губам Джереми Фримен увидел в интимном моменте актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер на теннисном матче тайный смысл. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.
Известно, что знаменитости были замечены на спортивном мероприятии в Индиан-Уэллсе, Калифорния. Во время матча возлюбленные целовались и разговаривали. При этом отмечалось, что звезда фильма «Дюна» не всегда охотно отвечал на знаки внимания со стороны предпринимательницы. Тогда фанаты пары предположили, что их отношения ослабли.
Однако Фримену удалось узнать, о чем говорили Шаламе и Дженнер. По мнению специалиста, актер был сильно увлечен игрой. Бизнесвумен попросила его сделать совместное с ней фото. Он согласился, а затем сказал: «Подожди минутку, любимая».
Ранее сообщалось, что поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на «Оскаре» попал в объективы папарацци.