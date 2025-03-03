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15:31, 3 марта 2025Ценности

Поцелуй Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе попал в объектив папарацци

Мария Винар

Фото: Carlos Barria / Reuters

Интимный момент между телезвездой Кайли Дженнер и актером Тимоти Шаламе попал в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Фотографы запечатлели пару перед церемонией кинопремии «Оскар». Так, сначала им удалось сфотографировать возлюбленных во время общения с другими гостями. Затем в объективы камеры попал поцелуй знаменитостей.

По информации журналистов, звезда «Дюны» постоянно находился рядом с бизнесвумен. На протяжении всего мероприятия он сидел рядом с ней и обнимал ее.

В феврале сообщалось, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вышли в свет в парных кольцах.

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