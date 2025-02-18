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17:29, 18 февраля 2025Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет в парных кольцах

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на BAFTA в парных кольцах Cartier
Мария Винар

Фото: Carlo Paloni / BAFTA / Getty Images

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вышли в свет в парных кольцах. Об этом пишет издание Page Six.

Известно, что знаменитости посетили церемонию вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась в воскресенье, 16 февраля. Журналисты заметили, что влюбленные появились на публике в роскошных украшениях ювелирного бренда Cartier, общая стоимость которых составляет 84 тысячи долларов (7,6 миллиона рублей). Так, у 27-летней предпринимательницы было на безымянном пальце кольцо из белого золота с пантерой, украшенное бриллиантами, ониксом и изумрудами. Такое же изделие 29-летний актер надел на мизинец.

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Эксперт по ювелирным украшения Максвелл Стоун рассказал, что оникс символизирует силу, защиту и стойкость. По его словам, данный минерал поглощает негативную энергию и способствует внутренней стабильности. «Для Тимоти, который сейчас находится в центре внимания и претендует на главные награды, эта символика кажется особенно подходящей. Он преодолевает сезон награждений, и приземляющая энергия черного оникса может служить тонким, но мощным символом сосредоточенности и решимости», — объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что интимный момент отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на BAFTA попал в объективы камер.

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