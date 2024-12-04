«Это ошеломляет». У мировых звезд полно двойников. Кто они такие, как живут и зарабатывают на своем сходстве?

Поклонники всегда мечтали быть похожими на своих кумиров. Однако пока одним приходится тщательно продумывать образ и менять стрижки, другие просто рождаются как две капли воды похожими на ту или иную звезду. На своей внешности последние не только набирают подписчиков в соцсетях и зарабатывают неплохие деньги, но и принимают участие в конкурсах на титул самых лучших двойников актеров и музыкантов. Такие мероприятия устраивали еще сто лет назад, и сегодня они вновь оказались на пике популярности. Почему тысячи людей начали собираться вместе в отчаянной борьбе за звание копии знаменитости и откуда берутся «близнецы» без кровной связи — в материале «Ленты.ру».

Как проходят конкурсы двойников сегодня?

Все началось с любимца зумеров — Тимоти Шаламе. В октябре тысяча зевак собралась в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, чтобы понаблюдать, как дюжина кудрявых брюнетов борется за звание неофициального двойника звезды. Мероприятие, организованное YouTube-блогером Энтони По, закончилось несколькими арестами, штрафом в 500 долларов и появлением самого актера. «Это было ошеломляюще. Я чувствовал, что меня преследуют телекамеры и журналисты, как будто я животное в зоопарке или цирке», — поделился с CNN один из участников конкурса, 21-летний Рид Путман.

Молодой человек подготовил наряд за неделю до конкурса: серая футболка, черная кожаная куртка, ботильоны и прямые джинсы, которые «помогли ему выглядеть стройнее». В таком виде Путман пытался воссоздать образ Шаламе из рекламной кампании духов Chanel, в которой тот снимался летом. По словам американца, некоторые другие двойники, включая победителя, нарядились Вилли Вонкой. «Я не успел его как следует разглядеть, но, по-моему, ему дали приз в 50 долларов и кубок. Я не гнался за победой, но мне было лестно, когда люди говорили, что я должен был занять первое место», — признался Путман.

Конкурс двойников Джереми Аллена Уайта Фото: Tess Crowley / Chicago Tribune / TNS / Legion-media.ru

После этого жители разных точек мира принялись проводить аналогичные конкурсы. В пабах Дублина мужчины со стрижками маллет устраивали состязания за титул главного двойника актера Пола Мескала и чек на 20 евро. Несколько дней спустя лондонцы с бантами и жемчужными колье на шеях наводнили район Сохо в надежде стать лучшими двойниками музыканта Гарри Стайлса. Затем в Сан-Франциско состоялись поиски копии актера Дева Пателя, а в Нью-Йорке — певца Зейна Малика.

В конце ноября в Чикаго обнаружили человека, как две капли воды похожего на актера Джереми Аллена Уайта, потом — почти точную копию Зендеи в Окленде и Глена Пауэлла — в Остине

Церемония награждения каждого победителя обычно сопровождалась небольшим денежным призом и сувениром, связанным со знаменитостью или ее персонажем в кино. Например, двойник звезды «Медведя» Джереми Аллена Уайта забрал домой пачку сигарет Marlboro Red, в то время как победительнице конкурса на лучшего двойника Зендеи выдали шампунь и кондиционер бренда, который нравится актрисе.

Когда люди начали бороться за звания точных копий знаменитостей?

Этой осенью посты, посвященные очередному конкурсу двойников, разлетались по соцсетям почти каждую неделею. Однако в действительности сама идея подобных мероприятий стала одной из форм развлечения более ста лет назад. Так, например, в мемуарах Чарли Чаплин-младший писал, что его знаменитый отец не только принял участие, но и занял третье место в своем собственном конкурсе двойников, который проводился в Китайском театре Граумана в Голливуде между 1915 и 1921 годами.

Конкурс двойников Чарли Чаплина, 1921 год Фото: Legion-media.ru

В 1930-х устраивали конкурсы имени Ширли Темпл — первого в истории кино ребенка-актера, удостоенного «Молодежной награды Академии». В одном их них, организованном на Кливлендской кулинарной выставке в США, приняли участие более 900 детей. Мероприятие оказалось настолько востребованным, что за ним последовали еще три — посвященные танцовщице Мирне Лой, певице Элис Фэ и актрисе Кэтрин Хепберн. Кроме того, в течение последних 40 лет бар в Ки-Уэсте, штат Флорида, проводит ежегодный конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя.

Британский социолог Эллис Кэшмор считает, что у возрождения конкурса двойников есть конкретная причина. «Я не думаю, что это пережиток Золотого века Голливуда. Мне кажется, эти конкурсы отражают то, во что мы все верим в XXI веке… Что биология — это не судьба, [а выбор]», — высказался он. По мнению Кэшмор, нынешнее общество определяется идеей, что «вы потенциально можете делать что угодно и стать тем, кем захотите».

Как зарабатывают двойники звезд?

В то же время Энди Хармер, профессиональный дублер Дэвида Бекхэма и основатель одного из ведущих агентств Великобритании по подражанию знаменитостям Lookalikes, считает, что популярность конкурсов связана с тем, что «люди интересуются всеми видами симметрии». Хармер, который пишет книгу об истории этой индустрии, приводит примеры двойников в природе: «Палочники используют сходство, чтобы выжить. А некоторые цветы похожи на пчел. Это естественно».

При этом его карьера в качестве двойника футболиста иногда подкидывала ему сюрпризы. «Когда Бекхэма удалили с поля в матче против Аргентины (во время чемпионата мира 1998 года), все его ненавидели. Тогда я и Виктория получали кучу оскорблений и угроз. Это было безумие», — вспомнил он, имея в виду свою подругу, которая похожа на Викторию Бекхэм.

Двойники Дэвида и Виктории Бекхэм Фото: Eventpress / Legion-media.ru

Генетическое сходство со знаменитостью может стать прибыльной карьерой, уверяет Хармер. Он работает дублером Бекхэма в течение 20 лет — снимается вместо него в рекламе и даже появляется в фильме, например, «Играй, как Бекхэм». А одна из сотрудниц его агентства — Дениз Онона, двойник Кейт Мосс из Ланкашира, — выходила на подиум во время показов модных домов Marine Serre и Vetements на Неделе моды в Париже вместо супермодели.

Многие бренды понимают, что двойники на самом деле прекрасны... И привлекательны в экономическом плане. Им не нужно платить столько, сколько настоящей звезде Энди Хармер дублер Дэвида Бекхэма

Двойники похожи не только внешне?

Согласно документальному фильму 2020 года The World’s Most Identical Strangers («Самые идентичные незнакомцы в мире»), у человека есть не менее семи двойников в мире. Однако генетик Манель Эстеллер из Медицинской школы Университета Барселоны отмечает, что «идентичный» — это относительный термин. «Идеальные — это настоящие, монозиготные близнецы, имеющие более 90 процентов сходства. То есть вы можете иметь 85, 80 или 75 процентов сходства с чужим человеком. 75 процентов — это точка отсчета, которая определяет количество так называемых виртуальных близнецов в мире», — пояснил он.

В 2022 году исследование в научном журнале Cell Reports показало, что двойники, у которых нет родственных связей, обладают общими генетическими свойствами

Настоящие близнецы Фото: Xavi Torrent / Getty Images

Научный сотрудник Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне Манель Эстеллер рассказал, что в прошлом он работал над проектом с участием близнецов, однако его интересовали люди, которые выглядят одинаково, но не имеют фактических семейных связей на протяжении 100 лет. Он выяснил, что, помимо внешнего сходства, они имеют примерно одинаковый вес, образ жизни и поведенческие черты, такие как вредные привычки и уровень образования.

«Как генетик, я твердо верю в то, что природа и генетический материал имеют колоссальное значение. Однако это не мешает мне утверждать, что воспитание — не менее важно. Для того чтобы человек стал успешным, должно совпасть очень много факторов, поэтому решающую роль играет не только биология, но и окружающая среда», — подводит итог Эстеллер.

