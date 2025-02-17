Интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на BAFTA попал в объективы камер

Интимный момент телезвезды Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) попал в объективы камер. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фотографы запечатлели возлюбленных в зале, где проходила церемония. 27-летняя предпринимательница предстала перед камерами в облегающем черном платье, оформленном пайетками и глубоким декольте. Кроме того, на ней были открытые сияющие туфли. В то же время 29-летнего артиста заметили в классическом брючном костюме и черной футболке.

По словам журналистов, на протяжении всей церемонии знаменитости постоянно смотрели друг на друга. При этом фотографам удалось запечатлеть, как бизнесвумен гладила актера выше колена.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на тайном свидании в Беверли-Хиллз.