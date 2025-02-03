Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на тайном свидании

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в отеле в Беверли-Хиллз

Папарацци заметили телезвезду Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе на тайном свидании в Беверли-Хиллз. Снимки публикует Page Six.

Пару запечатлели на парковке отеля, когда они вышли из автомобиля. При этом Дженнер, одетая в олимпийку с капюшоном и черные легинсы, попыталась скрыть лицо от фотографов. Шаламе же вышел в свет в оверсайз-куртке и джинсах, также надев темную кепку.

В январе анонимные инсайдеры раскрыли правду об отношениях Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Собеседники агентства объяснили, почему возлюбленные за два года не заявили о романе официально. По их словам, знаменитости все еще пытаются понять, кто они друг другу.