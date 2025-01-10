Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Анонимные инсайдеры раскрыли правду об отношениях актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующие комментарии приводит издание Daily Mail.

Собеседники агентства объяснили, почему возлюбленные за два года не заявили о романе официально. По их словам, знаменитости все еще пытаются понять, кто они друг другу.

«Они оба очень привязаны друг к другу, но Тимоти все еще пытается разобраться со своей карьерой, а это непростая задача для него. Кайли хочет, чтобы он был рядом, и готова принимать это ради того, чтобы ее личная жизнь сложилась», — рассказали источники.

Ранее сообщалось, что Дженнер едва не оголилась при Шаламе на премии «Золотой глобус».