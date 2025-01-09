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10:22, 9 января 2025Ценности

Кайли Дженнер едва не оголилась на «Золотом глобусе»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christopher Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images

Американская телезвезда Кайли Дженнер случайно едва не оголилась на премии «Золотой глобус», которую посетила вместе с возлюбленным, актером Тимоти Шаламе. Об этом сообщает Page Six.

27-летняя знаменитость появилась на мероприятии в серебристом винтажном платье люксового бренда Versace из коллекции 1999 года. Свой образ она дополнила серьгами-гвоздиками с 35-каратными бриллиантами и несколькими кольцами с бриллиантами, которые создала ювелир Лоррейн Шварц.

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На размещенном кадре, на котором Дженнер запечатлена с сестрами Эль и Дакотой Фаннинг, видно, что платье предпринимательницы разошлось по шву на бедре. «Платье не знало, как выдержать всего этого», — пошутил один из пользователей X.

Ранее в январе стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил премию «Золотой глобус», на которую был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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